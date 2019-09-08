"Amacımız kaos yaratmak değil, ülke değerlerine sahip çıkmaktır"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, geçtiğimiz Cuma akşamı hükümet ile imzalanan mutabakat metninin önemli bir mücadelenin getirisi olduğunu dile getirdi. Özkıraç, açıklamasında amaçlarının ülkede kaos yaratmak değil, ülke değerlerini yaşatmak olduğunun da altını çizdi.

Özkıraç’ın yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Geçtiğimiz Cuma günü hükümet ile sendikamız arasında çok önemli bir süreç yaşandı. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Cuma gecesi varılan anlaşma sonucu ortaya çıkan mutabakat metni bir günün eseri değil önemli bir mücadelenin getirisidir.

Bu mücadelenin en başına onurlu üyelerimizi yazmamız gerekiyor. Bir an olsun dahi EL-SEN Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları sorgulamadılar ve en ufak bir gerim adım dahi atılmaması gerektiğini verdikleri mücadeleyle ortaya koydular. Ayni şekilde sürecin her anında bize destek olan Sendikal Platforma da teşekkür ediyoruz. Hem manevi hem de maddi anlamda bizlerle omuz omuza yürüyeceklerini net bir şekilde bizlere hissettirmişlerdir.

Çok zor ve çetin geçen müzakere masasında, sendikamızı laiki ile temsil eden Genel Sekreterimiz, ekip arkadaşları ve her daim gönüllü bir şekilde bu mücadelede yanımızda olan Akademisyen Hasan Ulaş Altıok, 4 maddelik metnin hazırlanmasının mimarlarıdırlar. Bu dört maddenin özellikle ilk maddesi olan 60 mw’lık yatırım, sendikamızın bu yola çıkarken olmazsa olmazlarının en başında bulunmaktaydı. Bu yatırımlar için kendi sorunlarımızı bir kenara ittik, çünkü kurumumuzun geleceği için bu madde kırmızı çizgimizdi. Daha önceki hükümet döneminde CTP, HP, TDP ve DP’nin kuruma yatırım yapılmasının elzem olduğunu kabul etmesi sonrası UBP’nin de bu yatırımların gerekliliğinin farkına varması bizler açısından çok önemli bir adım olarak görülmektedir.

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık. Özellikle son 3 aydır bu süreci gerek profesyonelce gerekse de gönüllü olarak bizlere destek veren aydın ve yurtsever insanlarımız yönlendirmiş, sendikamızın yönetim kurulu da gerekli iradeyi ortaya koymuştur. Şu anda geldiğimiz aşamada KIB-TEK’e yatırım yapılmamasını savunan tek parti YDP kalmıştır. Onların da Kıbrıslı Türklerin geleceği ve kendi kendilerini yönetmesi konularında gaileleri olmadıklarını bildiğimiz için bu partinin görüşlerini dikkate dahi almıyoruz.

Şu anda grevimiz askıya alınmış durumdadır. Cuma gecesi atılan imzaların hayata geçirilmesine de kadar da grevimiz askıda bekleyecektir. O nedenle Cuma gecesi başta Başbakan Ersin Tatar olmak üzere hükümetin ortaya koyduğu iradeyi, protokolde söz verilen süreler içerisinde de ortaya koymasını bekliyoruz. Aksi bir durumda EL-SEN’in neler yapabileceğini hükümetimiz çok iyi bilmektedir. Amacımız kaos yaratmak değil bu ülkenin değerlerini yaşatmaktır. Umuyoruz ki, hükümet partileri de ayni şekilde hareket edeceklerdir.

Son olarak şunu eklememiz gerekiyor ki, bu verilen mücadele kesinlikle Kıbrıslı Türklere dayatılan ekonomik pakete karşı verilecek olan mücadeleyi olumsuz anlamda etkilemeyecektir. EL-SEN olarak bu topluma bir söz verdik. “Bu memleket bizim, biz yöneteceğiz” dedik. O nedenle EL-SEN’in toplumsal mücadelede en ön saflarda yerini alacağından kimsenin en ufak bir kuşkusu dahi olmasın. Sendikal Platformun alacağı her karara EL-SEN olarak sonuna kadar destek vereceğiz.”