“Alzheimer Olabilir Miyim?
Girne Ada Lions Kulübü Derneği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği ve Girne Üniversitesi, “Alzheimer Olabilir Miyim?” konulu panel düzenliyor.
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Girne Ada Lions Kulübü Derneği, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği ve Girne Üniversitesi, “Alzheimer Olabilir Miyim?” konulu panel düzenliyor.
Girne Ada Lions Kulübü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, panelin 26 Eylül Perşembe günü saat 11.00 de Girne Üniversitesi Kampüsü’nde yer alacağı kaydedildi.
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