Altında fiyatlar yükseldi, satışlar düştü

Salih ARICI

Dövizin önlenemeyen yükselişi yüzünden altın fiyatları da uçtu. Çeyrek Altının fiyatı 325 TL’den 470 TL’ye yarım altın 650 TL’den 940 TL’ye, tam altın ise 1300 TL’den 1880 TL ye yükselirken gram altın ise 280 TL civarına da.

Kimi kuyumcular kendilerini koruma için Türkiye’den çeyrek, yarım, tam altın alımını durdurduğunu söylerken, kimi kuyumcu ise döviz kuru düzelene kadar altın bozdurmaya bir süreliğine ara verdiğini söyledi.

Kuyumcular ne dedi? Kuyumcular ne dedi?

Murat Zif: “Bir gün önce aldığımız fiyat, bir gün sonra değişiyor”

“Şu anda ortada olan fiyatlara göre net bir fiyat vermek zor. Bir gün önce aldığımız fiyat, bir gün sonra değişiyor. Alış- satış olarak pek gidip getirme yanlısı değiliz. Altın bozdurmaya gelenlerin elimizde nakit olduğu sürece altınlarını alıyoruz ama alış-satış arasındaki fiyatın üstünde alıyoruz. Satışlarımız çok durdu, düğün, nişan gibi mecburiyeti olmayan gelip altın almıyor. Düğün nişan için altın alanlarsa küçük bir takı, bir çeyrek alıp çıkıyor. İşlerimizin bu denli düşmesinin sebebi döviz borçlusu insanımızın çok olmasıdır”

Bilgin Çevik: “Önümüzü göremiyoruz”

“Piyasada döviz ve altın fiyatları uçmuş durumda. Dolayısıyla bu piyasayı çok büyük etkiliyor. Altın fiyatları yükseldiği için insanlar bunu bir fırsat biliyorlar ve ellerindeki altınları bozdurmaya çalışıyorlar. Piyasalar dengesiz olduğu için biz kuyumcular olarak ne yapacağımızı bilemez, önümüzü göremez hale geldik. Böylede olunca bizde kendimizi korumak için alış- satım arasındaki farkı yükselttik, bir çeyrek altında alım-satım sırasında 10TL’lik bir fark kazanıyorsak biz bu farkı 20-30 TL’ye çıkardık. Çünkü bu gün sattığımız ürünün üstüne yarın yenisini koyamıyoruz. Altın bozdurmaya gelen müşterilerimize her ne kadar altın almama taraftarı olsak da onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. İnsanların alım gücü düştü çünkü birçok insanın döviz borcu var dolayısıyla altın alamıyorlar, alamadıkları için de bizim satışımız düşüyor.”

Turgut Ağgür: “Şu anda altın almaya gelen yok”

“Şu anda altın almaya gelen yok. Satmaya gelen oluyor ama şu an ki kurda ne olacağı belli olmadığı için altın alışımız da yok. Çünkü kurda dakikalık değişimler oluyor. Bizde hangi kurdan alacağımızı bilmiyoruz. Beklentimiz bir düşüş olacak diye bu yüzden altın alışımızı da ister istemez durdurduk. 2 gün içinde nerdeyse gram altında 50 TL’lik, çeyrek altında ise 75 TL bir artış oldu.”

Yakup Bağcı: “Ne alım var şu anda ne de satım, satışlarımız düştü”

“Çeyrek altın 325 TL’den 470 TL’ye, yarım altın 650 TL’den 940 TL’ye, tam altın ise 1300 TL’den 1880 TL’ye çıktı. Bu piyasaların Amerika’nın Türkiye, Çin, Rusya, İran’a yaptırım uygulamasından dolayı döviz ve altın yükseldi. Altının yükselmesi hiçbir kuyumcunun işine gelmez. Ne alım var şu anda ne de satım, satışlarımız düştü. Altın bozdurmaya gelen müşterilerin altınlarını alamıyoruz çünkü o kadar yüksek ki kurlar ne olacağı belirsiz. Daha çok nişan, düğün için gelip alıyorlar. O da mecburiyetten…”

Hasan Bilir: “Geçen hafta 350 TL olan bir altın, bu hafta 470 TL oldu”

“ Geçen hafta 350 TL olan bir altın, bu hafta 470 TL oldu. Altın almaya gelen kişiler azaldı, altın fiyatı yükseldiği için insanlar daha çekimser kalmayı tercih ediyorlar, bu da işlerimizi etkiliyor. Bu işsizlikte, bu krizde zaten insanların alım güçleri ortada, Sterlin, Dolar hepsi uçtuğu için dışarıdaki insanlar ay sonu nasıl gelecek, taksitleri nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorlar.”

Mehmet Tikici: “Bazı insanlar ellerindeki altınları getirip satıyorlar”

“Tam altın şu anda 1750 TL civarında. Satışlarımız Perşembe ve Cuma itibari ile azaldı. Altın alan insanlar sadece nişan düğün için mecburiyetten alıyorlar. Bazı insanlar ellerindeki altınları getirip satıyorlar, bazıları ise kâr yapabilmek için kurun daha da yükselmesini bekliyor. Bu kur daha da yukarı çıkar mı? Muamma yani bu sınırda bir müdahale edilecektir. İnsanların alım gücü gelir sınıfına göre değişiklik gösteriyor, baktığımız zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde döviz geliri olan vatandaşlarımız çok. Güney’de çalışıp da Kuzey tarafında harcayan vatandaşlarımızı pek fazla etkileyeceğini sanmıyorum bu durumun. Bu durumdan KKTC’nin yüzde 30’luk bir sınıfı etkiler onlarda daha uygun fiyatlı ürünler tercih edebilir.”