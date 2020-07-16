Alsancak Belediyesi ile BES arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Alsancak Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası (BES)arasında 2020-2021 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

BES’ten verilen bilgiye göre, pandemi sürecinden ekonomik olarak etkilenilmesine rağmen Alsancak Belediyesi ile BES arasındaki Toplu İş Sözleşmesi’ne Belediye Başkanı Fırat Ataser ile BES Başkanı Mustafa Yalınkaya imza koydu.