Alnar yine gururumuz oldu
Hollanda’da gerçekleşen 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Mustafa Alnar bu kez 9 Top Disiplininde Bronz Madalya’ya ulaştı
Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta 10 Top Disiplininde final oynayıp ülkemize Gümüş Madalya kazandıran genç sporcumuz Mustafa Alnar bu kez 9 Top Disiplininde Bronz Madalya’ya ulaştı. 9 Top Disiplininde çıktığı 5 karşılaşmanın beşini de kazanan Mustafa Alnar yarı final karşılaşmasını 8-4 kaybederek bu kez Bronz Madalya’nın sahibi oldu.
İlk turda Ukrayna’dan Viacheslav Skvortsov’u 8-7, ikinci turda Danimarka’dan Jeppe Thyde’ı 8-0 ve üçüncü turda yine Ukrayna’dan Viacheslav Skvortsov’u 8-3 yenmeyi başaran Mustafa Alnar adını ilk 16’ya yazdırmış oldu. Ardından Ispanya’dan Jonas Souto’yu 8-3 ve İsveç’ten William Viitanen’i 8-4 mağlup etmeyi başaran Mustafa Alnar Gümüş Madalya’yı garantileyerek adını yenilgisiz olarak Yarı Finale yazdırdı.
Mustafa Alnar Yarı Finalde 2018 8 Top Şampiyonu Alman sporcu Christian eşleşti.
Mustafa Alnar karşılaşmada önce 2-0 öne geçmiş olsa da karşılaşmanın ilk bölümü 3-3 tamamlandı. İkinci bölümün 4-6 kapandığı karşılaşmada Alman sporcu Christian Froehlichile son iki seti hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-4 kazanarak finale yükselen taraf oldu.
Yarı Final karşılaşmasının ardından Mustafa Alnar beş galibiyet bir yenilgi ile 2018 Avrupa Gençler 9 Top Üçüncülüğü’nü kazanmış oldu. Böylelikle önceden Gümüş Madalyası bulunan Mustafa Alnar Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu. Haberimiz yayına hazırlandığı sıralarda Final karşılaşması henüz başlamamıştı.