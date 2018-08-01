Alnar yine gururumuz oldu

Hollanda’nın Veldhoven şehrinde devam eden 2018 Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda geçtiğimiz hafta 10 Top Disiplininde final oynayıp ülkemize Gümüş Madalya kazandıran genç sporcumuz Mustafa Alnar bu kez 9 Top Disiplininde Bronz Madalya’ya ulaştı. 9 Top Disiplininde çıktığı 5 karşılaşmanın beşini de kazanan Mustafa Alnar yarı final karşılaşmasını 8-4 kaybederek bu kez Bronz Madalya’nın sahibi oldu.

İlk turda Ukrayna’dan Viacheslav Skvortsov’u 8-7, ikinci turda Danimarka’dan Jeppe Thyde’ı 8-0 ve üçüncü turda yine Ukrayna’dan Viacheslav Skvortsov’u 8-3 yenmeyi başaran Mustafa Alnar adını ilk 16’ya yazdırmış oldu. Ardından Ispanya’dan Jonas Souto’yu 8-3 ve İsveç’ten William Viitanen’i 8-4 mağlup etmeyi başaran Mustafa Alnar Gümüş Madalya’yı garantileyerek adını yenilgisiz olarak Yarı Finale yazdırdı.

Mustafa Alnar Yarı Finalde 2018 8 Top Şampiyonu Alman sporcu Christian eşleşti.

Mustafa Alnar karşılaşmada önce 2-0 öne geçmiş olsa da karşılaşmanın ilk bölümü 3-3 tamamlandı. İkinci bölümün 4-6 kapandığı karşılaşmada Alman sporcu Christian Froehlichile son iki seti hatasız oynayarak karşılaşmayı 8-4 kazanarak finale yükselen taraf oldu.

Yarı Final karşılaşmasının ardından Mustafa Alnar beş galibiyet bir yenilgi ile 2018 Avrupa Gençler 9 Top Üçüncülüğü’nü kazanmış oldu. Böylelikle önceden Gümüş Madalyası bulunan Mustafa Alnar Dünya Şampiyonası için önemli bir şans elde etmiş oldu. Haberimiz yayına hazırlandığı sıralarda Final karşılaşması henüz başlamamıştı.