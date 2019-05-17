Alman kadın kurtarılamadı

Gazimağusa'da dün deniz içerisinde rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 77 yaşındaki Alman uyruklu Anne Dore Melga Omme tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığın'dan yapılan açıklama şöyle:

16.5.2019 tarihinde, Gazimağusa'da deniz içerisinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak boğulma tehlikesi geçiren 77 yaşındaki Alman uyruklu Anne Dore Melga OMME tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 17.5.2019 tarihinde saat 01:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.