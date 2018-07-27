Alkışlar hiç kesilmedi

Gizem Sarp Astan direktörlüğünde Mağusa'da faaliyet gösteren Melody Müzik ve Sanat Merkezi bu yıl Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaz konserinin 8.'sini gerçekleştirdi. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve her yıl gelişmekte olan Melody Müzik ve Sanat Merkezi, enstrüman çalma keyfi yanı sıra, öğrencilere ileriki yıllarda referans olarak kullanabilme amacı ile sertifikalar verdi. Art arda 2 konserin yapıldığı günde öğrenciler keman, yan flüt, piyano, gitar, bateri, bağlama gibi enstrümanlarla sahneye çıkarak bireysel ve grup performansları sergilediler.

Alkışların hiç kesilmediği konserlerde öğrenciler enstrüman çalabilme heyecanı ve mutluluğunu dinleyiciler ile paylaştılar. Derslerin yaz döneminde de kesintisiz devam ettiği Melody Müzik ve Sanat Merkezi Eğitmeni Gizem Sarp Astan, dalında profesyonel eğitim kadrosu yönetiminde Mağusa Telefon Dairesi arkasında yer alan dershanelerinde ve festivallerde de küçük küçük konserler verdiklerini ve bu konserlerin öğrencilerinin öz güven duygusunu daha da geliştirdiğini dile getirdi