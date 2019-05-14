Ali Nesim Edebiyat Ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ali Nesim Edebiyat Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Lefkoşa’da Hidden Garden’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Meclis eski Başkanı Sibel Siber ile ailesinin de katıldığı törende merhum yazar-öykücü ve araştırmacı Bener Hakkı Hakeri “Onur Ödülü”ne, Mehmet Ertuğ “Kültürel Değerleri Koruma Ödülü”ne, Araştırmacı Yazar Ulvi Keser “Araştırma Ödülü”ne, Yazar Özben Aksoy “Öykü-Roman Ödülü”ne, Araştırmacı yazar Servet Sami Dedeçay da “Vefa Ödülü”ne layık görüldü.

Kıbrıs Türkünün ilk kadın şairlerinden Emine Hazım Remzi “Şiir Ödülü”ne layık görülürken, gecede ayrıca araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın Bener Hakkı Hakeri üzerine yazmış olduğu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk" başlıklı kitabın tanıtımı yapıldı.

NESİMOĞLU

Açılış konuşmasını yapan Ali Nesim’in oğlu Tayfun Nesimoğlu, hem babasının anılması hem de topluma katkı yapan, üreten yazar ve şairleri onurlandırmak adına gecenin önemine işaret etti ve ilk günden beri desteğini esirgemeyen Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur’a, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkür etti.

Hayatta olmayan tüm yazar ve şairlere Allah’tan rahmet dileyen Nesimoğlu, genç yazarlar için “teşvik Ödülü”nü önümüzdeki yıldan itibaren vermeye başlayacaklarını da dile getirdi.

ÖZNUR

Ali Nesim’den bayrağı devralıp ileriye taşıdıklarını söyleyen Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur da, Birliğe maddi-manevi desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.

Zeytinlik Festivali’ni başlatanların Ali Nesim’le birlikte Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü olduğunu söyleyen Öznur, festivalde yazar ve şairler buluşması gerçekleştirildiğini, her yıl Başkan Güngördü ile 21 Mart şiir gününde etkinlikler yaptıklarını ve genç öğrencilere Zeytinlik’te şiir günü düzenlediklerini belirtti.

Öznur, Meclis Eski Başkanı Sibel Siber’in de 4 yıl boyunca ödüllerin dağıtılmaya başladığından bu yana Birliğin yanında olduğunu kaydederek, Kıbrıs ağzının ülkede konuşulması ve ülkede Kıbrıs ağzıyla eserler üretilmesini, gecede ödül alan veya almayan, hayatta veya hayata veda etmiş şair ve yazarlara borçlu olduklarını belirtti.

SİBER

Meclis eski başkanı Sibel Siber de “hocam ve komşum” olarak nitelediği Ali Nesim’in huzur veren sohbeti, hayata pozitif bakışı, doğa, ülke ve insan sevgisi, üreticiliği ve yaratıcılığının, adına düzenlenen edebiyat ödülleriyle yaşatıldığını belirtti.

Hem teşvik, hem tanıtım, ayrıca bu topraklarda yaşamış, üretmiş, ülke için gaile çekmiş ve yaşama veda etmiş şair ve yazarlar adına vefa ödülü verilmesinden dolayı Nesim ailesini ve Birliği kutlayan Siber, “Üreterek var olacağız” ifadelerini kullandı.

Siber gelecek yıllarda ödül törenlerinin teşvik ederek, ayrıca toplum içindeki değerleri tanıtmaya da vesile olarak aynı güzellikte devam etmesini diledi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Ali Nesim’le yolculuklarının Zeytinlik Festivaliyle başladığını söyleyerek, Kıbrıs’taki diğer festivallerden farklı olmasını istedikleri için “şairler ve yazarlar buluşmasını” yaptıklarını ve o akşam Zeytinlik’te güzel bir ışığın doğduğunu anlattı.

Ataol Behramoğlu’nu da konuk edip anılarını dinlediklerini belirten Güngördü, kültür ve sanatı bilerek ve isteyerek desteklediklerini, herkesin ürettiği şeyi güzel üretmesi gerektiğini, bu topraklarda var olup tutunmanın bu şekilde gerçekleşeceğini vurguladı.

Birliğin, şiir ve yazın sanatı ile edebiyatla uğraşanlara sahip çıktığını söyleyen Güngördü, kendilerinin de bunu ileriye taşımaya devam edeceğini ifade etti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Akıncı da 5 yıl önce yitirilen Ali Nesim’i rahmet ve sevgiyle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Nesim’den geriye iyi bir isim, ve ürettiği eserlerin kaldığını kaydetti.

Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde kültür-sanatla iç içe insanlarla sık sık buluştuğunu belirten Akıncı, Kıbrıs’ta kalkınma ve gelişmenin sadece rakamlarla ifade edilmeye çalışıldığını, buna karşın kültürel ve sanatsal etkinliklerin boyutlarının yeterli seviyeye ulaştığı zaman ancak ülkenin gelişiminin beklenen ölçüde olabileceğini söyledi.

Hayata veda etmiş şair ve yazarların ailesinin o isme sahip çıkması, sivil toplum ve belediyelerin katkısı ve devletin desteğiyle üç ayaklı bir şekilde yaşatılabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı, sadece devlet desteğinin yeterli olamayacağını, bir kurumsallaşmanın gerekli olduğunu, kişilerin iki dudağı arasına bırakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ödüller dağıtılarak toplu fotoğraf çekimi yapıldı.