Ali, Galatasaray’a denenmeye gidiyor

Türk Ocağı’nın alt yapısında yetişen ve son üç sezondur A2 takım formasını başarı ile sırtında taşıyan Ali Avcısoyu, Galatasaray u19 takımında denenmek üzere bugün İstanbul’a uçtu.

1999 doğumlu Ali Avcısoyu, Cumartesi ve Pazar günü Galatasaray Metin Oktay Futbol Tesislerinde yapılacak olan 1999-2000 doğumlu futbolcu seçmelerine katılmak üzere bugün adadan ayrıldı. Türk Ocağı’nın alt yapısında yetişen ve son üç sezondur A2 forması giyen Ali

Avcısoyu, Galatasaray U19 takımında denenmek üzere bu sabah İstanbul'a gitti. Bu yıl Final Üniversitesi’nde Spor Yöneticiliği Fakültesi’nde öğrenim görmeye başlayan Türk Ocağı A2 takımının orta saha oyuncusu Ali Avcısoyu beğenilmesi durumunda bundan sonra gerek futbol hayatını, gerek eğitim hayatını Türkiye’de sürdürecek.