Ali Duvarcı: Kupayla veda etmek istiyorum

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’nın takım kaptanı Ali Duvarcı YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, ligin zirvesine 9 puan, Play Out grubuna ise 7 puanları olduğuna dikkat çekerek, maçları tek tek düşünmek zorunda olduklarını ifade etti.

Duvarcı: “Kupayı kazanmayı hedefliyoruz”

Ali Duvarcı, takımda yaşanan teknik heyet değişiminden sonra yeni teknik direktör Mehmetali Özgürgün nezaretinde çıktıklarını ve bu 2 maçı da kazandıklarına dikkat çekti. Takım olarak kaliteli isimlere sahip olduklarını hatırlatan tecrübeli file bekçisi, ligde zirveye yaklaşmak, Kıbrıs Kupası’nda kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

“Kupa kazanarak veda etmek istiyorum”

Ali Duvarcı; “Bu sezon futbola nokta koyacağım. Futbola veda ederken en azından final oynayıp kupa kazanarak veda etmek istiyorum. Böylesi benim için daha güzel ve anlamlı olur” şeklinde konuştu.