Alayköy’deki Radar İstasyonu yıkılıyor

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Alayköy’de Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne ait olduğu ifade edilen ve yıllardır atıl durumda olan Radar İstasyonunun yıkılması için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği harekete geçti.

Alayköy Belediyesi’nden elde edilen bilgide, atıl vaziyette, kanserojen madde içeren asbest bir yapı olan binanın yıkımı için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin harekete geçtiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne ait olan istasyonda elçilik tarafından gerekli izinlerin alınmasıyla yıkım işlemine başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne ait bu alana yeni bir bina yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilgi yokken, sadece temizlik amaçlı bu işlemin yapıldığı belirtiliyor.