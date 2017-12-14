Alayköy’de eğitim seminerleri ve drama atölyeleri tamamlandı

Kadın Eğitimi Kolektifi ve Alayköy Kültür Sanat Derneği işbirliği ile Alayköy’de eğitim seminerleri ve drama atölyeleri gerçekleştirildi. 24 Kasım’da “Kadına Yönelik Şiddet” konusu ile başlayan program 12 Aralık tarihinde “Ev İçi Emek ve Ötesi” semineri ve sertifika töreni ile tamamlandı.

Kasım ve Aralık aylarındaki etkinliklerde, “Toplumsal Cinsiyet”, “Kıbrıs’ta Kadın Hareketi”, “Beden Politikaları” ve “Kadın ve Medya” konuları ele alındı. Kadın Eğitimi Kolektifi’nin avukat, öğretmen, biyolog, kadın hakları aktivisti gibi vasıfları olan, konusunda uzman eğitmenlerince verilen seminerler, Alayköylüler tarafından ilgi ile takip edildi. Seminerlerin ardından, özgürlüğün ve eşitliğin prova edildiği, katılımcıların kendi ses ve mimiklerini, jestlerini ve beden dillerini tanıyarak sınırlarını aştığı drama atölyelerinde keyifli anlar yaşandı. Altı seminerlik müfredatın en az dört seminerine katılan kişilere katılım sertifikaları da verildi.

Kadın Eğitimi Kolektifi, “birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var” temasıyla, ülkemizin çeşitli bölgelerinde, dernekler, yerel yönetimler ve sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarına devam ediyor.