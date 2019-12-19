Alasia ve Onasilos, 137 ışık yılı uzakta bulunuyor

Kıbrıs adasının antik ismi ‘Alasia’, Dünya’dan 137 ışık yılı uzaktaki bir yıldıza, onunla beraber Kıbrıs’ın eski doktorunun ismi, ‘Onasilos’ da, yıldızın etrafında dönen Ophiuchus (Yılancı) takımyıldızındaki güneş sistemi dışından büyük gaz gezegenine verildi.

Hemen hemen dört ay süren bir kampanyadan sonra Kıbrıs Uzay Araştırma Kuruluşu (CSEO) üyeliğinden kaynaklanan bir imtiyazla Uluslararası Gökbilimi Birliği’nde, Kıbrıs yıldızına ve gezegenine verilen isimler seçildi.

IAU100 NameExoWorlds kampanyasında isimlendirilen güneş sistemi dışındaki 112 gezegen ve ev sahibi yıldız, 17 Aralık 2019’da, Paris’te düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

2019’da Uluslararası Gökbilimi Birliği (IAU) 100’üncü yıldönümü töreni (IAU100) çerçevesinde, 112 ülke, dünya genelinde 780 bini aşkın kişinin doğrudan katılımıyla düzenledikleri ulusal kampanyalarda, her ev sahibi yıldızın ve güneş sistemi dışındaki gezegenin önerilen isimlerini seçtiler.

IAU tarafından Kıbrıs’a tahsis edilen güneş sistemi 137 ışık yılı uzakta bulunuyor 2002 yılında keşfedilen yıldız HD168746 kimliğiyle sarı bir cüce yıldız oluyor. Onun güneş sisteminin dışındaki gezegeni, güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter gibi büyük gaz bulutu oluyor; yıldızının etrafında her 6,4 dünya gününde dönüyor.

1919’da kurulan IAU, gökbilimciler için dünyanın en büyük profesyonel kuruluşu kabul ediliyor.

Yüzlerce aday ismi alan CSEO İsim Komitesi, geçen ay nihai oylama için Kıbrıs’ın en iyi tarihi ve kültürel isimlerini seçti. Bir hafta içinde binlerce Kıbrıslı isimler için oy kullandı. İsim Komitesi nihai kararında, en çok oy alan ve temsilci isimleri seçti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir açıklama yapan CSEO Başkanı George Danos, “Kıbrıs, bir yıldıza ve bir gezegene tarih ve kültürümüzü temsil eden resmi bir isim önererek eşsiz bir fırsatı değerlendirmiştir” dedi.

Bu sürecin ülkenin tarihine genel bir bakışla bakarak bazı bölümlerini keşfetme başarısını gösterdiğini belirten Danos, Astronomiyle temas halinde ülkede bilimsel alanda güçlenmeye ve gök bilimi teşviki başardıklarını söyledi.

Kıbrıs İsim Komitesi; CSEO Başkanı George Danos, KHA uzay ve gökbilim editörü Athena Arsalidou, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Astrofizik Profesörü CSEO Ulusal Araştırma Komitesi üyesi Andreas Efstathiou, Astrofizikçi ve Lefkoşa Belediye Konseyi üyesi Chrysanthos Fakas, Kıbrıs Genç Profesyoneller Cemiyeti Başkanı, Kıbrıs - ABD Ticaret Odası Başkanı Christina Shailas, Kıbrıs NASA araştırmacısı Constantinos Charalambous ve CSEO memuru Emmi Georgiadou’dan oluşuyor.