Alagadi-Girne yolunda kaza

Girne’de Alagadi yolu üzerinde batı istikametine doğru seyreden Banu Sakin ismindeki 46 yaşındaki LP 849 plakalı araç sürücüsü, dikkatsiz sürüş sonucunda, Tatlısu’ya doğru ilerleyen Murat Çelik’in yönetimindeki KY 593 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmalarına neden oldu.

Kaza sonucunda Murat Çelik, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik gün içinde taburcu oldu.

Polis’in kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.