Girne-Güzelyurt anayolunda dün akşam Alsancak yakınlarında yaralanan Alperen Aktürk’ün tedavisi devam ediyor.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Aktürk’ün Ortopedi Servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Girne - Güzelyurt anayolunda 8-9'uncu km'leri arasında Alsancak yakınlarında, dün gece meydana gelen kazada Niyazi Seylani ve Alperen Aktürk yaralandı.

Kaza, Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.