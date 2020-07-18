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Akola’nın ölüm nedeni ileri tetkik aydınlatacak

Akola’nın ölüm nedeni ileri tetkik aydınlatacak

 Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.

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 Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak

 

 

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