Akola’nın ölüm nedeni ileri tetkik aydınlatacak
Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.
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Lefkoşa’da, 15 Temmuz günü, misafir olarak bulunduğu ikametgâhta aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mohamed Khalifa Hammad Akola’nın (E-25) cesedine otopsi yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak
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Etiketler : Mohamed Khalifa Hammad Akola
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