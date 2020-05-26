Hasan Yıkıcı

Kıbrıs’ın kuzey sahil şeridinde bulunan Kaplıca kıyılarına dün onlarca cansız denizanası vurdu. Cansız denizanalarını, Kader Karaoğlan fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. YENİDÜZEN’e konuşan Taşkent Doğa Parkı’nda Su Ürünleri Mühendisi olan Derviş Çavuşoğlu, denizanalarının sık sık görünmesine neden olarak sıcak hava dalgalarını ve denizlerin kirletilmesini gösterdi.

Akıntı ve fırtınadan dolayı karaya vuruyorlar

Su Ürünleri Mühendisi Derviş Çavuşoğlu, denizanalarının sahillerde sık sık görülmesinin nedenlerini açıkladı. Çavuşoğlu, deniz analarının balıklar gibi yüzemediğini, dalga ve rüzgarın etkisiyle hareket ettikleri bilgisini verdi. Son günlerdeki fırtına ve denizlerdeki dalgaların, denizanalarının kıyıya vurmasında etkili olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu durumun birçok Akdeniz ülkesinde görüldüğünü de vurguladı.

Kirlilik ve sıcaklık etken

Denizanalarının sık sık görünmesinin sebebinin, denizlerin ısısının artması, sıcak hava dalgalarının sıklaşması ve evsel atıklarla denizlerin kirletilmesi olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, bu durumun tüm dünyada geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz analarının üreme döneminden geçtiğimizi de ifade eden Çavuşoğlu, yaklaşık 10 gündür devam eden sıcak ve rüzgarlı hava şartlarından dolayı belli bölgelerde karaya vurma gibi durumların söz konusu olabileceğini aktardı.

Normal şartlarda bu denli denizanası görülmediği söyleyen Su Mühendisi, bu dönem denizanalarının üreme seviyesinin maksimum olduğunu da belirtti.

Zehirlemezler, tahriş ederler

Çavuşoğu ayrıca, Akdeniz ve ada çevresinde görülen denizanalarının zehirlemediğini, sadece temas durumunda tahrişe neden olabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: Kader Karaoğlan