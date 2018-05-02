"Akıncı'nın önerisini destekliyoruz"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın, görüşmelerin Guterres Belgesi çerçevesinde yeniden başlaması önerisini desteklediklerini açıkladı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yazılı açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, tek vatandaşlığı, tek uluslararası kimliği olan, iki bölgeli, iki toplumlu federal cumhuriyetin bir an önce kurulmasını istediklerini ifade etti ve BM Genel Sekreterinden, bunun hayata geçirilmesi için, taraflarla görüşmeleri başlatacak BM temsilcisini atamasını talep ettiklerini belirtti.

İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e de çağrıda bulunarak, detayda boğularak işleri yokuşa sürmemesini istedi.