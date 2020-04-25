Akıncı'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuru

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) başvurarak coronavirüs salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı, WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a gönderdiği yazıda, Covid 19 salgınına karşı tüm dünya toplumları gibi Kıbrıs Türk halkının da gerekli tedbirleri alarak mücadele etmekte olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü ile iletişim ve dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı.

Salgınla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeler hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Akıncı Dünya Sağlık Örgütü’nün oynamakta olduğu önemli rölün altını çizerek, Kıbrıs Türk tarafı ile doğrudan iletişimin gerekliliğini de ifade etti.