Akıncı, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştiği Crans-Montana’dan yurda döndü.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştiği Crans-Montana’dan yurda döndü.
KKTC’ye sabah saat 03.00 sıralarında gelen Akıncı, basına açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Crans-Montana’da eşlik eden müzakere heyeti de yurda döndü.
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Etiketler : crans montana, kıbrıs müzakereleri, akıncı
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