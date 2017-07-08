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Akıncı, yurda döndü

Akıncı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştiği Crans-Montana’dan yurda döndü.

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Konferansı’nın gerçekleştiği Crans-Montana’dan yurda döndü.

KKTC’ye sabah saat 03.00 sıralarında gelen Akıncı, basına açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Crans-Montana’da eşlik eden müzakere heyeti de yurda döndü.

 

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