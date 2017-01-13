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  3. Akıncı ve heyeti AB uzmanlarıyla toplandı
Akıncı ve heyeti AB uzmanlarıyla toplandı

Akıncı ve heyeti AB uzmanlarıyla toplandı

BM'nin Cenevre'deki merkezinde gerçekleşen görüşmeye, iki tarafın heyetleri de katılıyor.

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya geldi.

BM'nin Cenevre'deki merkezinde gerçekleşen görüşmeye, iki tarafın heyetleri de katılıyor.

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