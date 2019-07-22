Akıncı ve BM'ye resmi yanıt bugün

Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türk Mustafa Akıncı’nın doğal gazla ilgili önerisine dair yanıt mektubunun, bugün Akıncı’ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderileceğini açıkladı.

Kıbrıs radyosu, Prodromu’nun açıklamasında, AKEL’in Akıncı’nın doğal gaz önerisiyle ilgili görüşlerini içeren mektubu dışında, başka mektupların da Anastasiadis’in eline ulaştığını kaydettiğini duyurdu.

Prodromu, mektubun içeriğinin belli olduğunu ve içerikle ilgili oy birliğiyle kabul edilen bir yaklaşım bulunduğunu söyledi.