Akıncı, Spehar ile görüştü
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.05’te başlayan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ile müzakere heyeti üyeleri de hazır bulundu.
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Etiketler : Mustafa Akıncı, Elizabeth Spehar, BM, müzakereler, kıbrıs sorunu
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