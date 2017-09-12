Akıncı İstanbul'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TOBB ve İKV tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere yarın akşam İstanbul’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı perşembe günü düzenlenecek konferansta Türkiye’deki iş çevrelerine hitap edecek.

Akıncı konferansta, İsviçre’de Crans-Montana’da Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından gelinen son aşamayı değerlendirecek.

Söz konusu konferansın açılış konuşmalarını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, perşembe akşamı yurda dönecek.