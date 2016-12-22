Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.

Ara bölgede yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı, dört saat süren toplantı saat 15.00'de tamamlandı.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü görüşme öncesi dün iki liderle de ayrı ayrı görüşmüş, liderlerin ocak ayında Cenevre’ye gitmeden önce adada bir araya gelip, müzakereye devam edeceğini söylemişti.

Eide, 4 Ocak’ta görüşecek liderlerin, gerekmesi halinde yeniden buluşacağını, hem liderlerin, hem de müzakerecilerin zamanı iyi kullanmak istediğini belirtmişti.