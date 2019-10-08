Akıncı, Erhürman'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Kurultayı’nda yeniden parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 27. Kurultayı’nda yeniden parti Genel Başkanlığı görevine seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Akıncı, Tufan Erhürman’a gönderdiği tebrik mektubunda, “Yeniden parti Genel Başkanlığı’na seçilmeniz dolayısı ile samimi tebriklerimi iletirim. Parti Meclisine seçilen üyelerinizle birlikte başarılı bir dönem geçirmenizi diler, size ve tüm CTP camiasına sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.
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