Akıncı, Derinya'yı da inceleyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, devam eden geçiş noktası açma çalışmalarında incelemelerde bulunmak amacıyla önümüzdeki günlerde Derinya'yı ziyaret edecek.



Cumhurbaşkanı Akıncı bugün de Aplıç'taki geçiş noktasında incelemelerde bulunmuştu.



Mustafa Akıncı, Aplıç'ta yaptığı açıklamada, hem Aplıç’ın, hem de Derinya’nın açılması için çalışmaların hızlandırılması ve tamamlanması arzusunda olduklarını vurguladı.



Akıncı geçiş noktalarının açılması konusunda cumhurbaşkanı, hükümet, muhalefet, yerel yönetim ve halkıyla bir bütün olarak aynı görüşte olduklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının gecikmeksizin açılması için çalışmaların bir an önce tamamlanmasının önemine dikkat çekti.