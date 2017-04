Akıncı: “Bütünlüklü resmi ortaya çıkaracak davranışlar gerek”

Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis müzakereler çerçevesinde bu akşam yeniden bir araya geldi. Liderlerin saat 19.45'te ara bölgede başlayan görüşmesi saat 22.15’te sona erdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda dönüşünde basına bir açıklamada bulundu. Görüşmede 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeni ile güneyden kuzeye geçmek isteyen ekiplerin yaşadıkları sıkıntıların dile getirildiğini belirten Akıncı, buna ek olarak 4 özgürlükler mevzusunun görüşmede gündeme geldiğini kaydetti. TC yurttaşlarına tanınması talep edilen 4 özgürlüklerin 80 milyon kişinin Kıbrıs’ı AB’nin arka kapısı olarak kullanacağı anlamı taşımadığını belirten Akıncı, bahse konu talebin makul olduğunu ifade etti. Kararlara etkin katılım konusunda güneyin direnç gösterdiğini ifade eden Akıncı, geriye 3 görüşme kaldığını; bunların 2, 11 ve 17 Mayıs’ta gerçekleşeceğini söyledi. “Bu çerçevede gidersek bir sonuca ulaşmak zor. Amacım karamsarlık aşılamak değil. Temmuz sonrası bu iş zor olacak. Bu noktada müzakerecilerin çalışmaları büyük önem arz ediyor” şeklinde konuşan Akıncı, BM’nin hakemlik görevi üstlenmeden, mekik diplomasisi yürüterek etkili katkıda bulunmasının önemine de dikkat çekti. Akıncı, bütünlüklü resmi ortaya çıkaracak davranışlar gerektiğinin de altını çizdi.

Akıncı: “Müzakerelerde konuşulmadık unsur kalmadı”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğle saatlerindeki bir ziyaretinde Kıbrıs sorununun çözümü için 1968’den bu yana her şeyin konuşulduğunu, bir 50 yıl daha konuşulamayacağını ifade etti.

Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının bir zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu belirterek “Bizi adada bir azınlık olarak değil, kendilerine eşdeğer bir toplum olarak, bu adanın ortakları olarak görmeleri lazım” dedi.

Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, önümüzdeki 2 ayda niyet varsa, çözüm hedefinin çerçevesini çizmenin mümkün olduğunu belirtti.



“Eşitlik, özgürlük, güvenlik”

Cumhurbaşkanı, geriye dönüp bakıldığında savaşın ne kadar acı ve kötü olduğunu en iyi savaşı yaşayanların bildiğini belirtti. Savaşın acılarını da en çok kadınlar ve çocukların çektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış ortamında hem Türk ve Yunan ulusları, hem de bu adada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, çok daha iyi bir gelecek kurabilirler, huzur içerisinde çok daha iyi bir geleceğe yol alabilirler. Yeter ki birbirimizin haklarına saygılı olalım. Bu adada ne onlar yok olabilir, ne de kimse bizi yok edebilir. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayalım. Birbirimize tahakküm etmeyelim. Bir federasyon konuşulduğu zaman azınlık-çoğunluk üzerinden gidilmez. Siyaseten iki eşit varlıktan söz edilir.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta yaşayabilir bir federal çözüm için üç hususun çok önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Birincisi özgürlüğümüz. İkincisi eşitliğimiz. Üçüncüsü de, bir daha eski günleri yeniden yaşamamamız açısından güvenliğimizdir. Güvenliğimizi tehdit altında bırakmayacak formüllere ihtiyaç var. Bu 3 asgari unsuru içeren anlaşma için çalışıyoruz. 2 yıldır gayret gösteriyoruz. Arzu ederdik ki şimdiye kadar olumlu bir yere varalım. Olmadı. Bizim yüzümüzden değil. Kimseyi de suçlamak sistemiyorum. Kıbrıslı Rum liderle bu akşam görüşüyoruz. İnşallah bir anlayış değişikliği olur.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2’nci Bölge Karşıyaka Şubesi üyesi gazi ve ailelerini kabulünde sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki 2 ay çok önemli. Bu 2 ay içerisinde bir çözüm hedefinin çerçevesini çizmek niyet varsa mümkün. Çünkü konuşmadık unsur kalmadı. Her şey yıllardır konuşuluyor. 49 yıldır konuşuluyor. Bir 50 yıl daha konuşamayız. Ya anlaşırız o zaman KKTC, kurulacak federal ortaklık devletinin bir parçası haline gelir, ya da kuramıyorsak o zaman KKTC yoluna devam eder. Türkiye ile de dost ve kardeş bir ülke olarak diğer ülkeler arasında yerimizi alarak yolumuza devam ederiz. İstediğimiz birincisidir. Çözüm herkesin yararınadır. Temenni ederim ki bir daha ne şehitler olsun ne gazilerimiz olsun. İnsanca, hep beraber barış içerisinde yaşayalım.”



“Adil ve kalıcı barışla herkes huzur bulacak”

Kabulde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği 2’nci Bölge Karşıyaka Şubesi Başkanı Halil Taşçı, her yıl KKTC’ye geldiklerini ve 1974 sonrasında artık turizme katkı yapmak istediklerini söyledi.

“Sizleri ve çalışmalarınızı yakından, ilgiyle, takdirle izliyoruz. Kıbrıs meselesi, hepimizin ortak meselesi. İnşallah sizin şahsınızda çözülecek. Biz Kıbrıs’ı dost ve kardeş olarak görüyoruz. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın olmasını diliyorum” diyen Taşçı, herkesin huzur bulmasının ancak adil ve kalıcı barışla mümkün olacağını söyledi.