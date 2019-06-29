Akıncı-Anastasiadis "ilk fırsatta" buluşacak
Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Limasol’da geçirdiği kaza sonucu kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan KIbrlsı Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Telefon görüşmesinde iki lider, Anastasiadis’in tedavisinin tamamlanmasından sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmaya vardılar.
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis söz konusu buluşmada özellikle yeni güven artırıcı önlemler konusunda da ilerleme sağlamayı kararlaştırdılar.
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Etiketler : Akıncı, Anastasiadis
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