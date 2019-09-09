SAAT: 14.00

Akıncı: "Alınmış mesafeler vardır ama bitmiş bir şey de yoktur"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birlikte açıklama yaptı.

Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılan toplantı tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yaptı: “Enine boyuna değerlendirme fırsatı bulduk. Doğal gazla ilgili olarak Doğu Akdeniz’deki zenginliklerin, işbirliğine, barışa ve istikrara katkıda bulunmasını hep arzu ettik, bu doğrultuda öneriler yaptık. Gerginlik alanı değil, barış köprüsü olmasını temenni ettik, ortak komite önerisinde bulunduk. Rum tarafının kategorik reddetmesiyle karşılaştık.

Onun karşılığında bize yapılan sadece Kıbrıs Türk Tarafına bilgi vermeyi içeren, Türkiye ile Rum Yönetimi’nin bir masada bir araya gelmesini içeren bir öneri ile karşılaştık. Rum tarafını önerisinde nüfus bazında bir paylaşımda söz ediliyor. Türkiye Rum tarafını, münhasır bölgesini tanır ve gemilerini çekerse, Kıbrıs Türk tarafı da nüfus oranında yararlanabilir önerisiydi.

Halen önerimiz geçerlidir, masadadır. Avrupa’dan, bazı kesimlerden de önerimize olumlu yanıt bulduk.

Türkiye ile işbirliği içerisinde bu konuda eli kolu bağlı bir şekilde beklemeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Önerimize sıcak bakılırsa, biz de, Türkiye de bu konuda olayı olumlu değerlendirmeye hazır olacağız.

Sayın Lute 1 yılı aşkın süredir gelip geliyor. Bu sefer biraz daha farklı bir süreç yaşandı. Kendisine söylediklerimiz değişmedi.

Referans kavramlarının oluşabilmesi için önemli gördüğümüz prensipleri kendisi ile paylaştık. Olmazsa olmaz olan siyasi eşitlik, etkin katılımı vurguladık. Bunlar zaten geçmiş mutabakatların bir parçasıdır. 11 Şubat Belgesi ve Gutteres’in 30 Haziran’da sunduğu belge üzerinde durduğumuz konular oldu.

Tarif konusunda sürekli zikzaklar yaşandı. 4 Temmuz tarihi gündeme getirildi, böyle bir tarih yok. Sayın Lute’la yaptığımız temaslarda bunların altını bir daha çizme fırsatı bulduk geçmiş mutabakatlardan, ‘bunları kabul ederim, bunları edemem’ olmaz. Biz bir daha ucu açık, sonuç odaklı olmayan bir sürece girmeyeceğimizin altını hep çizdik, Sayın Lute’la da bu konuyu çok net konuştuk. Ucu açık süreçler geçmişe ait süreçlerdir diye BM raporları vardır. Biz artık bir sonuca gidilsin istiyoruz. Yeniden bir süreç başlayacaksa bunun artık sonuç vermesini istiyoruz.

Lute yeniden gelecek, bunları sürdüreceğiz. Ama 5li bir gayrı resmi buluşma önerisi Türkiye tarafından ortaya konmuştur. Biz de buna hiçbir zaman soğuk bakmadık, BM’nin de soğuk bakacağını düşünmüyorum.

Sayın Genel Sekreter birkaç hafta beni aradığında referans kavramlarında ilerleme beklediğini söyledi. Alınmış mesafeler vardır ama bitmiş bir şey de yoktur. Sabırla, iyi niyetle, netlik içerecek çalışmalar sürecek. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “

Çavuşoğlu: “Siyasi eşitlik uygulamada olmalı, çerçeve net görünmeli”

“Misafirperverlik ve ilgi için çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Meselesinin hareketlendiği bir dönemde iki toplantı gerçekleştirdik. Kıbrıs Meselesini ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri değerlendirdik, önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları değerlendirdik.

Her zaman çözüm yolunda güçlü bir irade ortaya koyduk, maalesef Rum tarafında bu irade hiçbir zaman olmadı. Lute’un geçen haftaki temaslarını takip ettik, Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olduğuna ikna olmadık, siyasi eşitlik çerçevesinde. Meselenin önü Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğinin önceden tüm unsurları ile kabul edilmesidir. ‘Müzakereler başlasın ondan sonra bakarız’, artık olmaz. 5li bir gayrı resmi bir toplantıda bunlar netlik kazansın istedik. Bir gayrı resmi toplantı olsun neyi müzakere edeceğimizi belirleyelim istedik. Sayın Cumhurbaşkanının da açıkladığı gibi, o zaman bir referans belgesi ortaya çıkar. Referans belgesi ortaya çıkmadan müzakerelerin başlamayacağını da biz Türkiye tarafı olarak da, Kıbrıs Türk tarafı olarak da biliyoruz.

Siyasi eşitlik uygulamada olmalı, çerçeve net görünmeli. Siyasi eşitlikten ödün verilmesi mümkün değil.

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının barış için kullanılması gerektiğini hep savunduk. Hak ve çıkarlarımızı koruyacağımızı her fırsatta gösterdik. Rum Yönetimi kaynakları paylaşma niyetin değildir, öneriyi de hemen reddetmiştir. Ama öneri halen masadadır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu bu öneri Kıbrıs Türk Halkı’nın adanın etrafındaki zenginlikleri paylaşmaya hazır olduğunun göstergesidir. Bu öneri kabul edilmezse, Türk Petrolleri arayışını sürdürecektir. Rum tarafının getirdiği önerinin ise kabul edilebilir bir yanı yoktur.

Türkiye bu kadar zaman olduğu için bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün yanında olacaktır. Barış ve refahı için çalışmayı sürdürecektir.”

SAAT: 12.00

Kıbrıs sorunu 'yuvarlak masada'

Görüşmenin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılan toplantı başladı.

Toplantıda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Erhan Erçin de yer alıyor.

(BRTK)

SAAT: 11.40

Görüşme bir buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun saraydaki görüşmesi tamamlandı. Görüşme 1 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes hazır bulundu.



10.10’da başlayan görüşme 11.40’ta tamamlandı. Görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile yapılacak toplantı başlayacak.

SAAT: 10.10

Akıncı, Çavuşoğlu'nu kabul etti

Cumartesi akşamı ülkemize gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başladı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizdeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.10’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Cumartesi akşamı ülkemize gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkemizdeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.10’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.