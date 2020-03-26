Akgür: "Yeniden buluşmak dileğiyle"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle "yeniden buluşmak dileğiyle" başlığıyla bildiri yayımladı.

Coronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerden dolayı bu yıl 27 Mart’ta perde diyemedikleri için buruk bir gün yaşadıklarını belirten Akgür, yeni tiyatro binası için proje onayının müjdesini yaşanan süreçten dolayı tiyatro severlere veremediklerini ancak zorlu sürecin atlatılmasının ardından yıllardır yapılamayan tiyatro binasının temelini dökeceklerini ve Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na yeni bir sahne kazandıracaklarını vurguladı.

Akgür’ün bildirisi şöyle:

Yeniden Buluşmak Dileğiyle…

Kalbi TİYATRO ile çarpan herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun.

Dünya Tiyatrolar Günü, birçok tiyatrocunun, yönetmenin, senaristin bir araya gelerek kurduğu Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute ITI) tarafından 1961 yılında ilan edilmiştir. Her yıl 27 Mart’ta tüm dünyada kutlanmaktadır. Birçok etkinlik bu kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri de dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmen veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962 yılında Jean Cocteau (Fransa) tarafından yazılmıştır. Türkiye’de ilk bildirgeyi 1978 yılında Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Muhsin Ertuğrul yazmıştır.

Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Tiyatro oyuncularının seyircisine sahneden sesleneceği gün. Dünya Tiyatrolar Günü’nde seyirci ile daha iyi iletişim kurulur. İnsanlar arasındaki anlayış ve barışı geliştirmek için çalışmalar yapılır.

Tiyatro ayrı bir dünyadır. Bir yaşam şeklidir ve yaşamı sergiler. Geçmişi, günümüzü, geleceği anlamamıza katkı sağlar. Sorunlarımıza ışık tutar. Tiyatro hep iyiden, güzelden yanadır. İnsanları eğitir ve eğitirken de düşündürür.

Tiyatro seyircisine;

Birlikte gülmek,

Birlikte ağlamak,

Birlikte sevinmek,

Birlikte üzülmek,

Birlikte düşünmek gibi insanca duygular kazandırır.

Bugün geldiğimiz noktada tiyatro tüm kapıları açan altın bir anahtar gibidir. Ülkemizi tanımayan birçok ülkedeki festivallere gidip oyunlarımızı oynayarak veya ülkemizde festivaller düzenleyerek birçok ülkeyi davet edip sesimizi duyurabiliriz. Ülkemizin tanıtımını yapabiliriz. Bu yüzden tiyatromuza sahip çıkmalı, gereken gelişimi göstermesi için destek olmalıyız. Tüm ilçelere yayılması için gerekli çalışmaları başlatmalıyız. Bu çalışmalara 21 yıldır yapılamayan salonumuzu yapmakla başlayabiliriz. Tüm dünyayı ve ülkemizi de saran Koronavirüs salgınından dolayı ülkemiz tiyatro severlerine bu müjdeli haberi hedef koyduğumuz 27 Mart’ta veremiyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüz. Ülkemiz bu salgını atlattıktan sonra en kısa sürede sahnemizin karkasının yapılması için proje onayının hazır olacağını söyleyebilirim.

Tiyatromuzda birçok eksiğimiz olabilir. Ancak bu eksiklerimiz bizlerin başarılı oyunlar hazırlamasına engel değildir. Her türlü eksiğe karşı halkımızın ihtiyacı olan oyunları hazırlayıp oynamaya devam edeceğiz. Halkımızı sanatsız bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Tiyatromuzun varlığını sürdürdüğümüz sürece ve yayılmasına destek olduğumuz zaman tiyatro sayesinde kötülükleri ve yanlışlıkları ortadan kaldırmış oluruz. William Hazlitt bu konuda şöyle diyor; “Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.”

Tüm dünyaya yayılan Koronavirüs’ün ülkemizde yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerden dolayı bu yıl 27 Mart’ta perde diyemiyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüz. Tüm tiyatro severlere tiyatrosuz geçen bu günleri telafi edeceğimizin sözünü veriyor, Ülkemize ve tüm dünya insanlarına geçmiş olsun diyor, sağlıklı ve bol tiyatrolu günler diliyorum.

Yeniden Buluşmak Dileğiyle…