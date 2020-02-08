Akçay da kavga! 1 kişiyi göğsünden bıçakladılar
. 51 yaşındaki M.D., 20 yaşındaki İ.S., tarafından göğsünden bıçaklanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Akçay’da dün gece geç saatlerde 5 kişi arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. 51 yaşındaki M.D., 20 yaşındaki İ.S., tarafından göğsünden bıçaklanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin soruşturması neticesinde ‘yaralama’, ‘bıçak taşıma’, ‘kavga ve rahatsızlık’ suçlarından 5 kişi tutuklandı.
Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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