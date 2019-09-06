Akaryakıt ihalesinde 10 cent geri çekildi

“İhalede en düşük ikinci teklifi veren MORS Ltd’nin teklifini, en düşük teklifi sunan ancak onay alamayan firmanın teklifine çekerek 10 cent’lik farktan indirim yaptı.”





Sonay Orbay



Merkezi İhale Komisyonu’nun ‘Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. KIBTEK, akaryakıt ihalesi kapsamında, 38.80 Dolar üzerinden oluşacak keşif bedeli üzerindeki rakamı ödemeyi olumlu karşıladı.

Kanal Sim, ihalede en düşük ikinci teklifi veren MORS Ltd’nin teklifini, en düşük teklifi sunan ancak onay alamayan firmanın teklifine çekerek 10 cent’lik farktan feragat ettiği bilgisine ulaştı. Firmanın teklifini aşağıya çekmesi sonrasında MİK tarafından KIBTEK’e ihalede alınan karar ile ilgili resmi bir bilgilendirme yapıldığı, KIBTEK Yönetim Kurulu’nun da bu kararı değerlendirerek, 38.80 Dolar’lık teklif üzerine oluşacak keşif bedeli üzerindeki rakamı karşılamayı kabul ettiği öğrenildi.

Kanal Sim, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Akaryakıt Alımı ve Taşıması İhalesi’ndeki son gelişmeleri öğrenmek adına KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, KIBTEK Genel Müdürü Ahmet Dargın ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt’a ulaştı.

Talaykurt: “Mors Ltd, kamu yararı gözeterek gönüllü indirim yaptı”

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt, ihalede en düşük ikinci teklifi veren MORS Ltd’nin teklifini gönüllü olarak en düşük teklifi veren firmanın teklifine çekerek, kamu yararını gözettiğini açıkladı.

Onurhan: “Kararı değerlendirdik”

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Kanal Sim’e yaptığı açıklamada, MİK tarafından kendilerine bilgilendirme yapıldığını, KIBTEK Yönetim Kurulu olarak Salı günü bu kararı değerlendirdiklerini ve gerekli çalışmayı yaptıklarını aktardı.



Dargın: “Büyük ihtimalle pazarlık yapıldı”

KIBTEK Genel Müdürü Ahmet Dargın da, MİK tarafından kendilerine yapılan bilgilendirmede, 38.80 Dolar’lık bir teklif üzerinden MORS Ltd. lehine bir karar üretildiğini açıkladı. Dargın, “MİK büyük bir ihtimalle, ikinci en düşük veren MORS Ltd’yi çağırıp, teklifi en düşük veren firmanın teklifine çektiler. Biz KIBTEK olarak daha sözleşme imzalamadık. KIBTEK Yönetim Kurulu bu konuda bir karar aldı, ben onu MİK’e ilettim. Onlardan bir yanıt bekliyoruz şu anda. KIBTEK Yönetim Kurulu, sözleşmeyi 38.80 Dolar üzerinden imzalamayı kabul ediyor. MİK, MORS Ltd. ile pazarlık yaptı büyük ihtimalle. Bize gelen kararda 38.80 dolar teklif vardı” açıklamasında bulundu.