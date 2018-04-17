Akansoy: Temassızlık her iki taraf için kayıp

CTP Milletvekili Asım Akansoy mecliste “Kıbrıs Sorununda Son Gelişmeler ve Federal Çözüm” konusunda konuşma yaptı.

Dün akşam gerçekleşen görüşmeye değinen Akansoy, Crans Montana’da görüşmeler koptuktan sonra yaklaşık 10 aydan sonra liderlerin bir araya geldiklerini kaydetti.

CTP’nin bu görüşmelerin önemli olduğunu düşündüğünü dile getiren Akansoy, temassızlığın her iki tarafa da kayıp sağladığı görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ve bugüne kadar gelinen sürece değinen Akansoy, Güney Kıbrıs’ın şu anda nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu bilmediğini ve onu da görerek yorum yapabileceklerini söyledi. Akansoy, sonuç alınamamasının temel nedenlerinin birinin de ön koşullar olduğunu dile getirdi.

Dün akşamki görüşmeden çıkan önemli noktalar olduğunu ifade eden Akansoy, bunlardan birinin Aplıç Kapısıyla ilgili 15 Eylül tarihinin ifade edilmesi, Derinya Kapısı ile ilgili de 1 Temmuz tarihinin zikredilmesi olduğunu kaydetti.

Akansoy, kapılar konusunda mutlaka birlikte açılması gibi bir zarurete ihtiyaç olmadığını daha önce dile getirdiğini söyledi.

Akansoy, CTP’nin müzakerelerin Guterres çerçevesinde, belli bir tarih odaklı olması ve BM’nin daha aktif olabileceği şekilde başlamasını istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi 24 Nisan Salı günü saat 10.00’da yapılacak.