Akansoy: Bu basiretsizliğin arkasında durmayacağız

CTP Milletvekili Asım Akansoy Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada 65 olan liman işçilerinin emeklilik yaşının 68’e çıkarılmasıyla ilgili hükümet yetkililerine soru sordu, "Orada zaten bir problem mevcuttur. Bu yaraya bir çare üretmemiz gerekmektedir. Şimdi de 66 değil 68 yaş diyorsunuz. Biz bu üç yıl konusuna sıcak bakmamaktayız" dedi.

Akansoy, limanda emeklilik yaşı ile ilgili atılan adımı “sorunların ötelenmesi, uzatılması, hükümetin limana gerekli önemi vermemesi” olarak değerlendirdiklerine dikkat çekerek “Bunun kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim.” dedi.

"Otorite sorunu var, limanda kaos"

Mağusa Limanı’nda otorite sorunu olduğuna dikkat çeken Akansoy “Liman kaos içerisinde. Yönetsel sorunlar ve kirlilikle karşı karşıya. Oradaki yük boşaltma işlemlerinden dolayı Mağusalılar zehirleniyor. Hastalık yayıldı Mağusa’ya. Orası ötelenebilecek bir alan değil” dedi.

Akansoy’un konuşması şöyle: “Geçtiğimiz hafta görüştüğümüz bu konu bir hafta aradan sonra değiştirilerek tekrardan Genel Kurula geldi. Biz geçtiğimiz hafta yaptığımız tartışmalarda 65 yaşın 66 yaşa çıkarılmasıyla ilgili olarak Sayın Bakanla çeşitli değerlendirmeler yapmış ve Sayın Bakan bize çok açık ve net şekilde bir yıllık bir süreye ihtiyaçları olduğunu ve bu bir yıllık süre sonunda gerekli adımları rahat rahat atabileceklerini ifade etti. Bu konuyla ilgili tutanaklar ortada. Ben sabah tekrar okudum. Sayın Bakanın çok net ifadeleri var. Bu bir yıllık sürenin bile yaratacağı anomalileri ortaya koymuştuk. Dedik ki 65 yaş olan liman işçileri şirketi ortaklarının emeklilik yaş haddinin 66’ya çıkarılması geçmişte emekli olan kişiler açısından ciddi bir problem oluşturmaktadır. Bir adaletsizlik yaratmaktadır. Dolayısı ile bu bir yıllık süre bile bizim için sıkıntılıdır. Zaten Mağusa Limanı’nın bundan sonra nasıl şekilleneceğine, nasıl bir modele oturtulacağına dair net bir görüş olmadığına göre bu konuyla ilgili ciddi hassasiyetler içerisinde olduğumuzu ifade etmiş ve bu bir yıllık süreyle ilgili bile tamam demiştik. Günün sonunda bu bir yıllık çalışma tamamlanır ve yola çıkılır.”

Limandaki sorunlar öteleniyor



“Liman işçileri şirketi ilk kurulduğunda 285 kişiyle başlayan bir kapasiteyle çalışıyorlardı ve oldukça da verimli çalışıyorlardı. Bu zaman zarfında liman işçilerinin biraz da hükümetlerin bu alandaki yeterli inisiyatifi almamalarından dolayı bu ortaklar 285’ten 4’e 5’e düşmüştür. Bu kişiler kendi yanlarında gündelikçi işçiler çalıştırmaktadır. Yaklaşık 150 kişiyi buluyor diye biliyorum. Orada zaten bir problem mevcuttur. Bu yaraya bir çare üretmemiz gerekmektedir. Şimdi de 66 değil 68 yaş diyorsunuz. Biz bu üç yıl konusuna sıcak bakmamaktayız. Bunu limandaki sorunların ötelenmesi, uzatılması, hükümetin limana gerekli önemi vermemesi olarak değerlendirmekteyiz. Bunu kabul edilemez olduğunu belirtmek isterim.”

Önce otorite ve çevre sorununu çözün

“Mağusa Limanı’nda otorite sorunu var. Liman kaos içerisinde. Yönetsel sorunlar ve kirlilikle karşı karşıya. Oradaki yük boşaltma işlemlerinden dolayı Mağusalılar zehirleniyor. Hastalık yayıldı Mağusa’ya. Orası ötelenebilecek bir alan değil. Orası bizim uluslararası alana ticaret yaptığımızdan dolayı çok önemli. Mutlaka paydaşlarla görüşülerek adım atılmalı. Orada faaliyet gösteren çok ciddi ekonomik aktörler var. Mağusa Limanı’nı eğer doğru yola sokacaksak önce otorite ve çevre sorununu ortadan kaldırmak gerekiyor. Ve o model üzerinden kamu yararını gözeten bir model üretmek görevimizdir. ‘Kamu kaynakları yetersizdir, bütçemizde bu konuya yönelecek bir kaynak yoktur’ gerekçesi kabul edilebilir değildir. Öncelikle Mağusa Limanı’nın yönetsel sorunlarının çözülmesi ve ardından kendi kendini yönetecek kapasiteye gelmesi gerekmektedir. Limanlar otoritesinin tesis edilmesi için hükümet otoritesine ihtiyaç vardır. Böyle zaman kaybına yol açacak sürüklenmelere gerçekten ihtiyaç yoktur. Bu nedenle ‘4 kişinin emeklilik yaş haddini biz 65’ten 68’e çıkararak oradaki sistemi 3 yıl daha bir bilinmeze doğru itiyoruz’ demektir. Burada Sayın Bakanın ortaya koyduğu taahhütler vardır. Bizim de bu öneriler arasında tartışılabilir bulduğumuz bir deniz müsteşarlığı meselesi de vardır. Buna oldukça yapıcı yaklaşmaktayız ancak bu var olan durumun sürdürülemezliği üzerinden 3 yıl daha zaman kaybetmek bizim için kabul edilebilir değildir. Komitedeki arkadaşımız da bu konuya güçlü bir vurgu yapmış ve bunun kabul edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Biz CTP olarak bu denli bir gecikmenin bu denli bir basiretsizliğin arkasında olmayacağız ve bu yasa önerisine oyumuz olumsuz olacaktır.”