Akacan’ın duruşması başlıyor
Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
17 Şubat Pazartesi günü yasa dışı sanal bet davasının ön duruşmalarına başlanacağı belirtilerek, Akacan’ın tutukluluk süresi uzatıldı.
Sanal bet davasında tutuklu yargılanan Akacan ile tutuksuz yargılanan 12 kişi 17 Şubat’ta mahkemeye çıkarılacak. Ön duruşmalar haftanın her günü saat 11.30’da yapılacak.
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