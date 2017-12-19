Aile içi şiddet mağduru kadınlara destek

Avrupa Komisyonu, Kuzey Kıbrıs’ta yerel toplulukları desteklemek için yeni projelere 2.6 milyon Euro katkı sağlayacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nca, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal ve ekonomik kalkınmasını teşvik etmek, çevrenin korunmasına yardımcı olmak ve desteklemek üzere 2,6 milyon Euro üzerinde AB katkısı ile finanse edilen beş yeni proje, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’un katılımıyla dün yapılan tanıtımla açıklandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA DESTEK DE SAĞLANACAK

AB Destek Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa’daki proje, aile içi şiddet konusuna odaklanacak ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlara destek sağlayacak.

Projelerin çoğu, katı atıkların yönetilmesi için sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi odaklı olacak.

GİRNE’YE KATI ATIK TRANSFER İSTASYONU, LAPTA’YA YEŞİL ATIK KOMPOST TESİSİ

Girne bölgesinde bir katı atık transfer istasyonu ve Lapta bölgesinde ise bir yeşil atık kompost tesisi inşa edilecek. Dikmen ve Çatalköy’deki projeler de çevre yönetiminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsıyor.

Açıklamaya göre projeler şunlar:

GÜVEN PROJESİ

Lefkoşa için “Güven Projesi” olarak lanse edilen 748 bin 763 Euro’luk projenin hedefi, kadına yönelik her türlü şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele olarak belirlendi.

Projenin esas odak noktası, uluslararası minimum standartları karşılayamayan mevcut sığınma evi yerine aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için yeni bir sığınma evinin inşa edilmesi olacak.

Proje kapsamında; aile içi şiddete maruz kalan kadınların korunması ve desteklenmesi için farkındalık yaratma, kapasite geliştirme ve savunuculuğa yönelik faaliyetler yer alacak.

TRANSFER İSTASYONU VE KATI ATIK YÖNETİM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Girne’deki 709 bin 617 Euro’luk proje; Girne, Alsancak, Lapta ve Çatalköy yerel organları tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Proje; katı atık yönetim hizmetlerinin kalite ve verimliliğinin iyileştirilmesine odaklanacak.

Bölge için bir transfer istasyonunun inşa edilmesi, araç filosunun bir kısmının yenilenmesi, yol ve rutinlerin optimizasyonu ve belediyelerin teknik ve yönetim kapasitelerinin arttırılması planlanıyor.

DAHA İYİ BİR ÇEVRE İÇİN YEŞİL ATIK GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ

Lapta ve Alsancak için düşünülen 551 bin 832 Euro’luk projenin hedefi, Lapta ve Alsancak’taki katı atık yönetiminin güçlendirilmesi ve kamu hizmeti kalitesinin iyileştirilmesi olarak belirlenirken, proje kapsamında yeşil atıkların ayrılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasına imkân sağlayacak bir kompost tesisinin kurulması ve merkezi çöp depolama alanına gönderilen yeşil atık miktarının azaltılması öngörülüyor.

Projenin; işgücü etkinliğini arttırması, yakıt ve araç kullanımı açısından ekonomi yapması ve birikim oluşturması bekleniyor.

TOPLUM SAĞLIK VE REFAH PROJESİ

Çatalköy, Esentepe ve Tatlısu’da yürütülecek 536 bin 348 Euro’luk proje, üç farklı öncelik alanına göre toplum sağlığı ve refahının iyileştirilmesini hedefliyor.

Atık toplama yönetiminin iyileştirilmesi ve yasa dışı iki çöp atık alanının kapatılması; yaşlılar ve diğer bakıma muhtaç bireyler için evde bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bölgede haşere kontrol hizmetlerinin iyileştirilmesi projede öncelikli olacak.

YEŞİL ATIK YÖNETİM VE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Dikmen ve Alayköy’de yürütülecek 374 bin 877 Euro’luk projede hedef, atık toplama hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık ve güvenlik standartlarının kapsama alınması ve kapasite oluşturmaya yatırım yapılması ile kalite yönetimi için ISO sertifikasyonu yapılarak temin edilen atık ve çevre hizmetlerini güçlendirmek olarak belirlendi.

Ayrıca, temiz bir çevrenin önemi hakkında farkındalık yaratılması da proje kapsamında yer alan faaliyetlerden olacak.

Avrupa Birliği desteği, tarımsal üretim ile kırsal bölgelerin gelişmesine yönelik Kırsal Kalkınma Sektör Programı olarak bilinen program aracılığıyla sağlanıyor.

Bugüne kadar bu program çerçevesinde, toplam 40 milyon Euro’nun üzerinde bütçeye sahip bir dizi kırsal kalkınma ve toplumsal gelişim hibe programı gerçekleştirildi.