AİHM, 'Güzelyurtlu Cinayeti'ni tekrar ele alıyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) çarşamba günkü duruşmada Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Güzelyurtlu ailesinin öldürülmesi davasının çözümlenmesi konusunda işbirliği sağlanmaması iddialarını yeniden ele alacak.

Hatırlanacağı üzere 15 Ocak 2005 tarihinde Kıbrıs'ın güneyinde, Lefkoşa Larnaka yolu üzerindeki Goşşi köyü yakınlarında işlenen cinayette Elmas Güzelyurtlu, eşi Zerrin ve kızları Eylül Güzelyurtlu öldürülmüştü. Cinayet zanlıları Kıbrıs’ın kuzeyine kaçmıştı.

AİHM, Nisan 2017 tarihinde Lefkoşa ve Ankara’ya sorumluluklar yükleyerek konunun çözümü için her iki hükümetin işbirliği yapma mecburiyetinde olduğunu buna rağmen her iki tarafın da geri adım atarak sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olmadıklarını belirtmişti.

Mahkeme dava üzerindeki ilk kararda hâkimler beş lehte 2 aleyhte oyla, etkili yaşam hakkı ve Kıbrıs tarafından soruşturma konusunda Anlaşmanın 2. Maddesinin çiğnendiği kararına vardılar. Hâkimler oybirliğiyle Sözleşmenin aynı hükümlerinin Türkiye tarafından ihlal edilmiş olduğuna karar verdiler. 18 Eylül’de Lefkoşa ve Ankara AİHM’den davanın yeniden ele alınması başvurusunda bulundular.