Ahmet Sivri imzayı attı
Futbol yaşantısını Galatasaray’ın U21 takımında sürdüren Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, Bugün resmen sarı kırmızılı takıma imzayı atarak resmen profesyonel oldu.
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Futbol yaşantısını Galatasaray’ın U21 takımında sürdüren Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri, Bugün resmen sarı kırmızılı takıma imzayı atarak resmen profesyonel oldu. Gerçekleşen imza töreninde ülkemiz menajerlerinden Tekin Birinci de hazır bulundu. Genç oyuncu, Temmuz ayı içerisinde ülkemiz spor yazarlarından Hasan Ecer aracılığıyla Galatasaray’a gitmişti.
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Etiketler : Ahmet Sivri, Galatasaray
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