Ahmet G.Saray’ı sırtlıyor
Ahmet Sivri, Galatasaray’ı sırtlamaya devam ediyor
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YENİDÜZEN Spor Servisi
Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri’nin mücadele ettiği Galatasaray U21 takımı, ligin 7’ni haftasında Karabükspor’u konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşma sarı kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivri’den 1 gol 1 asist
Ahmet Sivri’nin takımına katkısı dün de devam etti. Genç oyuncu, takımı adına 1 gol kaydederken, 1 de asist yaparak galibiyetin önemli mimarlarından oldu. Bir maç eksiği bulunan Ahmet Sivri’li Galatasaray'ın ilk 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı bulunuyor.
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Etiketler : Ahmet Sivri, Galatasaray
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