Ahmet G.Saray’ı sırtlıyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kıbrıslı Türk oyuncu Ahmet Sivri’nin mücadele ettiği Galatasaray U21 takımı, ligin 7’ni haftasında Karabükspor’u konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşma sarı kırmızılı takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivri’den 1 gol 1 asist

Ahmet Sivri’nin takımına katkısı dün de devam etti. Genç oyuncu, takımı adına 1 gol kaydederken, 1 de asist yaparak galibiyetin önemli mimarlarından oldu. Bir maç eksiği bulunan Ahmet Sivri’li Galatasaray'ın ilk 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puanı bulunuyor.