Ahlâk polisi 230 kişiyi gözaltına aldı

İran'da ahlâk polisi, başkent Tahran'da iki ayrı kış gündönümü kutlamasına düzenlediği operasyonda 230 kişiyi gözaltına aldı.

Tahran ahlâk polis gücünün başı Zülfikar Barfar, karma partiye katılanların içki içtiklerini ve dans ettiklerini söyledi.

İran'da içki içenlere 80 kırbaç cezası verilebiliyor, ancak son yıllarda bunun yerine para cezası uygulanıyor.

Etkinliklerde şarkı söyleyen iki sanatçının da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildiriliyor.

Zülfikar Barfar, partiden fotoğrafların sosyal paylaşım sitesi Instagram'a yüklendiğini de söyledi.

Ülkede Erşad adıyla bilinen ahlâk polisleri, kadınların giyim-kuşamlarını da denetliyor.

'Yelda gecesi' olarak bilinen kış gündönümü kutlamaları, ülkenin en eski geleneklerinden biri.

21 Aralık ülkede, bu geceden itibaren kuzey yarımkürede gecelerin kısalıp gündüzlerin uzaması nedeniyle, iyinin kötüye karşı savaşı kazanmasını temsil ediyor. BBC