Afrika Gazetesi önünde “Recep Tayyip Erdoğan” eylemi…

Kendisini “AK Parti KKTC Temsilciliği” olarak tanıtan bir grup, Afrika gazetesine, yer verdiği bir karikatürde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan’a ziyaret gerçekleştiren Erdoğan’ın temaslarına ilişkin yayınlanan karikatüre tepki gösteren grup, dün sabah Afrika gazetesi önüne gidip siyah çelenk koyarak, basın açıklaması yaptı.

“Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atan grup, “bütün Afrika gazeteleri çöp poşetine, bu gazetenin yeri Kıbrıs Türk Halkının okuması değil ancak çöp poşetidir” diyerek Afrika gazetelerini çöpe atıp, protestolarını sonlandırdılar.

(Kaynak: Kıbrıs son dakika)