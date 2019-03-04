AFETE HAZIR OKUL EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre eğitimlerin amacı, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlere yönelik; hazırlıklı, bilgili ve donanımlı toplum yaratarak, bu afetleri daha az zarar ve kayıpla atlatabilmek.

Proje kapsamında 25 Ocak - 1 Mart tarihleri arasında; Güzelyurt bölgesinde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Erdal Abit İlkokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi; İskele bölgesinde Ziyamet İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu; Gazimağusa bölgesinde Şht. Zeka Çorba İlkokulu ve Akdoğan Polatpaşa Lisesi; Girne bölgesinde Tepebaşı İlkokulu ve Ağırdağ/Dağyolu İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Eğitimlerin planlanan takvim çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.