Adil Bey: Sonuçlar yüzümüzü güldürdü

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey’in YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamaya göre Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında iken Coronavirüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci hastanede kontrol altına alınırken, temaslı oldukları şüphesiyle tetkik edilen 46 kişinin test sonuçları NEGATİF çıktı.

Covid-19 testleri pozitif çıkan 3 öğrencinin sadece taşıyıcı oldukları, ateş ya da öksürük gibi herhangi bir semptomları bulunmadığı öğrenildi. Ancak bununla ilgili henüz Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey, “Şu anda sadece 3 pozitif vaka var, onlar da zaten hastanede, temasta oldukları 46 kişinin ise test sonuçları negatif çıktı.” dedi.

“Gerekli önemleri almıştık, bu yüzden bulaştırmadılar”



Olayın ciddiyetiyle bilinçli hareket ettiklerini ifade eden Adil Bey, bu bağlamda bulaştırma yaşanmadığını kaydetti.

Şu anda sadece 3 pozitif vaka olduğunu dile getiren Adil Bey, “16 kişiye yapılan PCR testinde 3 kişi pozitif çıkmıştı. Hastaneye götürüldüler. Onların temas halinde bulunduğu kişilerin listesini bakanlığa yolladık. Yaklaşık 46 kişiden test aldındı ve hepsi de negatif çıktı.

46 kişi ile temasları oldu ama herkes uçuşta maske eldiven kullandı, gerekli önemleri almıştık, bu yüzden bulaştırmadılar.” dedi.

21 Mart tarihinde adaya gelmişlerdi…

Hatırlanacağı üzere, dün Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında tutulan öğrenciler arasında 3 pozitif vaka saptandığı açıklanmıştı.

14 günlük sürenin ardından öğrencilerin gözetim süresinin 1 gün uzatıldığı, temas takibi çalışması yapılacağı teyit edilmişti.

Öğrenciler, 21 Mart tarihinde adaya gelmiş, Alsancak’taki River Side ve Mağusa’daki Palm Beach Otel’de gözetim altında tutuluyordu.