Adanın bütününde ‘yükseköğrenim’: Kuzeyde: 101 bin /Güneyde: 51 bin

Ayşe GÜLER

Üniversite fazlalığı ve başarı oranı ile sıklıkla konuşulan yükseköğrenimde, adanın bütününde öğrenci sayılarındaki fark, resmi verilerle kayıt altına alındı.

2018-2019 yılında Kıbrıs’ın kuzeyindeki 19 üniversitede 101 bin 307 öğrenci eğitim alırken, güney için bu sayı 7 üniversitede 51 bin 86 oldu.

Kuzey ile güney arasında öğrenci sayısında iki kat fark olduğu da dikkat çekti.

Kuzeydeki üniversitelerde TC uyruklu öğrenciler ilk sırada yer alırken, güneyde ise en çok Kıbrıslıların eğitim gördüğü kaydedildi.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, yükseköğrenimde öğrenci sayısından çok nitelik ve kalitenin önemli olduğunu söyledi, eğitimdeki politikanın bu yöne çevrilmesi gerektiğine dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sarpten, “İhtiyaç duyulan şey daha çok öğrenci değil, daha kaliteli öğrencidir” diye konuştu.

19 üniversite, 100 bini aşkın öğrenci…

Yükseköğrenimde faaliyet gösteren 19 üniversitede 101 bin 307 öğrenci eğitim alıyor. Eğitim Bakanlığı’ndan alınan resmi bilgiye göre; öğrencilerin 85 bin 363’ü ‘lisans’ öğrenimi gördüğü kayıtlara geçti.

Öğrencilerin 9 bin 872’i ise yüksek lisans (master) eğitimi aldı.

Geçtiğimiz eğitim yılında 7 bin 756’sı ‘ön lisans’, 2 bin 468’i de ‘doktora’ öğrencisi yükseköğrenimde eğitimlerine devam etti.

Aynı dönemde 720 ‘hazırlık’, 128 de sertifika programlarında üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenci bulunuyordu.

Resmi kayıtlara göre; Türkiye’den gelen bin 680 yüksek lisans (master), 821 de doktora öğrencisi eğitimlerine devam etti.

3. dünya ülkelerinden üniversite eğitimi için Kıbrıs’ın kuzeyine gelen 34 bin 440 öğrencinin 5 bin 521’si yüksek lisans, bin 70’si ise doktora öğrenimini sürdürdü.

KUZEY: Toplam öğrenci: 101 bin 307 öğrenci

TC uyruklu: 54 bin 429

Diğer dünya ülkesi vatandaşı: 34 bin 440

KKTC vatandaşı: 12 bin 438 GÜNEY: Toplam öğrenci sayısı: 51 bin 86 öğrenci

Kıbrıslı: 23 bin 872

Avrupa vatandaşı: 17 bin 959

Başka ülkelerden: 9 bin 255

TC uyruklu öğrenciler ilk sırada…

Eğitim alan öğrencilerin sayıları incelendiğinde; TC uyruklu öğrencilerin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bu yıl üniversitelerde eğitim alan TC uyruklu öğrenci sayısı 54 bin 429’du.

En az KKTC vatandaşı…

2018-2019 öğretim yılında, üniversitelerde TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşlarına kıyasla en az KKTC uyruklu öğrencilerin bulunduğu kayıtlara geçti.

Resmi verilere göre; 12 bin 438 KKTC uyruklu öğrenci, adadaki üniversitelerde eğitimlerine devam etti.

Aynı zamanda 3. dünya ülkesi vatandaşı olan 34 bin 440 öğrenci de 19 üniversitede öğrenim görüyor.

Üniversiteler…

Adanın güneyinde 19 üniversite eğitim veriyor, isimleri şöyle: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi , Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi, Kıbrıs Batı Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi.

GÜNEY’DE DURUM NE?

51 bin öğrenci, çoğu Kıbrıslı…

Güneyde ise geçtiğimiz eğitim yılında 7 üniversitede 51 bin 86 öğrenci eğitim aldı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Eğitim Bakanlığı’na dayanarak 2018-19 öğretim yılında öğrenim gören toplam 51 bin 86 öğrenciden 38 bin 997’sinin üniversitelerde, 12 bin 89’nun da yüksek okullarda öğrenim gördüğünü yazdı.

Habere göre yükseköğrenim gören 51 bin 86 öğrenciden 23 bin 872’si Kıbrıslı, 17 bin 959’u Avrupa vatandaşı, 9 bin 255’i ise başka ülkelerden.

Güneyde, 5’i özel olmak üzere 7 üniversite bulunuyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde İşletme Lisansına sahip 5 özel üniversite; Frederick University, European University, University of Nicosia, Neapolis University, UClan.

Devlet üniversiteleri ise University of Cyprus, Cyprus University of Technology.

SARPTEN: SAYI DEĞİL, KALİTE ÖNEMLİ… Eğitim Bilimci Salih Sarpten, yükseköğrenimde öğrenci sayısından çok nitelik ve kalitenin önemli olduğunu söyledi, eğitimdeki politikanın bu yöne çevrilmesi gerektiğine dikkat çekti. YENİDÜZEN’e konuşan Sarpten, “İhtiyaç duyulan şey daha çok öğrenci değil, daha kaliteli öğrencidir” diye konuştu.

Eğitim Bilimci Salih Sarpten:

Sayıdan çok nitelik, kalite önemli

Eğitim Bilimci Salih Sarpten, yükseköğrenimde öğrenci sayısından çok nitelik ve kalitenin önemli olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sarpten, “İhtiyaç duyulan şey daha çok öğrenci değil, daha kaliteli öğrencidir” diye konuşarak, eğitimdeki politikanın bu yöne çevrilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl ülkedeki üniversitelerde 102 bin dolaylarında öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Sarpten, bunların yüzde 10’unun ‘pasif’ yani okula devam etmediğine dair bilgi verildiğini belirtti.

Sarpten, birçok öğrencinin eğitim almak için iş dünyasında, farklı alanlarda yer aldığını ifade ederek, “Sadece öğrenci sayısına odaklanırsak, kaliteli öğrencilerin de gelmesine darbe vururuz. Yükseköğrenimdeki algımıza zarar veririz” şeklinde konuştu.