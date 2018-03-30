“Adamız yeniden birleşmelidir”

Kıbrıslı Türk Dr Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges’in ‘Barış Yürüyüşü’ne destek yağdı, adanın yeniden birleşmesine gönül verenler ara bölgede toplanarak ‘barış’ mesajları verdi…

Birleşik Kıbrıs için yola çıkan Kıbrıslı Türk Dr Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges’in Barış Yürüyüşü’nde 9’uncu gün geri kaldı, adanın kuzeyindeki yürüyüş tamamlandı. Güneydeki yürüyüş öncesinde Adal ve Georges dün saat 16:30’da Lefkoşa Girne Kapısı’na gelerek, yürüyüşe destek verenlerle buluştu. Barışa ve adanın yeniden birleşmesine gönül verenler, Adal ve Georges’ katılarak Lokmacı’ya kadar birlikte yürüdü. Ara bölgede ‘United Cyprus Now’ tarafından Barış Yürüyüşü’ne destek amaçlı etkinlik düzenlendi. Kuzeyden CTP, YKP ve bazı sivil toplum örgütleri yansıra güneyden AKEL ve barışseverler etkinliğe katılarak destek verdi.

Etkinlik sonunda ara bölgeden geçerek Ledra Caddesi’ne yürünerek, etkinlik tamamlandı.

Barış çağrısı yapıldı

Etkinlikte CTP adına milletvekili Armağan Candan, AKEL adına Stavri Kolopiditou birer konuşma yaptı. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi ile Lefkoşa Rum Belediyesi başkanlarının ‘barış’ içerikli mesajları da etkinlikte okundu. Kıbrıslı Türk Dr Yalçın Adal ve Kıbrıslı Rum Stavros Georges de yürüyüş ile ilgili düşüncülerini aktardıkları etkinlikte, Yalçın Adal’ın annesi Yüksek Adal ve babası Halil Adal da birer konuşma yaptı.

Barış mesajları verdiler

Eleni Lukaidio tarafından okunan Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Constantinos Yiorkadjis'in mesajında ülkenin bölünmüş olmasının doğal birşey olmadığını, dikenli teller ve barikatların insanları ayıramayacağını belirtti. Hayatın barış şartlarında daha kolay olduğunu aktaran Yiorkadjis, belediye olarak Kıbrıslı Türklerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını aktardı. Yiorkadjis, mesajında "vazgeçme, istek varsa yol vardır" dedi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın mesajını okuyan Evrim Benzetsel ise iki toplum insanın barış ve huzur içinde yaşayabileceğini, çocukların birbirinin dilini öğrenebileceğini, farklılıklara saygı duyulabileceğini ifade etti. Harmancı, Lefkoşa'nın güzel bir şehir olduğunu ve gelecek nesiller için birlikte çalışıp daha da güzelleştirilebileceği dile getirildi. Kalapsidiot ve Candan da Yalçın ve Stavros'u selamlayarak, adaya barış gelmesine yönelik mesajlar verdi.

Duygularını paylaştılar

Yalçın Adal da yürüyüş boyunca birbirlerine destek olduklarını kimi zaman kendi düştüğünde Stavros'un elini uzattığını, kimi zaman Stavros'un ayağında kandil çıktığında yara bandı verdiğini söyledi. Yürüyüşlerinin dayanışma içinde sürdürdüklerini belirten Adal, kimi zaman yıkılan tarihi yerleri görünce üzüldüklerini söyledi. Stavros Georges, yürüyüş boyunca insanların kendilerine çok misafirperver davrandığını, kendilerine ikramlarda bulunduklarını söyledi. Siyasi sorunları liderlerin çözeceğini belirterek, insanların barışa katkı sağlayacağını yönelik ifadelerde bulundu. Halil Adal ise bu işin kolay olmadığını belirterek, "toprağa ter aksın ama kan akmasın" dedi. Yüksel Adal da Yalçın gibi Stavros'un da artık oğlu olduğunu belirterek, adanın birleşme ve çözüm yönünde dileklerini dile getirdi.

Yürüyüşün devamı şöyle:

10.Gün: 30 Mart, Lefkoşa Dinlenme Günü

11.Gün: 31 Mart, Lefkoşa Palaiometocho’ya 23,3 km

12.Gün: 1 Nisan, Palaiometocho’dan Flasou’ya 34,7 km

13.Gün: 2 Nisan, Flasou, Pano Amiantos 20,1 km

14.Gün: 3 Nisan Panoları Paltres’e 15,8 m

15.Gün: 4 Nisan Panoları, Salamiou’yu 23,1 km

16.Gün: 5 Nisan Salamiou, Afrodit Kayaları 33 km