Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Akıncı: “Lute’un ziyareti nabız yoklama ziyaretiydi”

Mustafa Akıncı, “Çavuşoğlu’nun ilk ziyaretini KKTC’ye yapmış olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yine gelenek bozulmadı. Bize ve Azerbaycan’a ziyaretler yapılıyor. Kendilerini kutluyorum artan bir sorumlulukla görevlerine devam ediyorlar.

Dün akşam görüşmeler yaptık, Meclisimizdeki partilerimizin başkanları ile bir araya geldik. ,

Dün Bayan Lute aramızdaydı, onunla yapmış olduğumuz diyaloğu da değerlendirme fırsatı bulduk. Yanlış değerlendirilmemeli. Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalı. Genel Sekterin değerlendirmesi ışığında bir nabız yoklama ziyareti idi. Uzun uzun konuştuk

Kıbrıs’ta biz Türkiye ile birlikte barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz. Bugüne kadar hep olumlu adımlar attık. Bundan sonra da bundan vazgeçecek değiliz, yeter ki karşılık görsün.

Yunanistan’daki yangın umarım kısa sürede kontrol altına alınsın. Acıları paylaşıyorum.”

Çavuşoğlu: “Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirtmeyiz”

Mevlüt Çavuşoğlu, “KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Geleneksel olarak ilk ziyaretimi buraya yapmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da geleneksel olarak ilk ziyaretini KKTC’ye düzenlemiştir. Önümüzdeki günlerde Binali Yıldırım da ziyaret edecektir.

Yangından dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Bu sabah Yunanistan Dış İşleri Bakanını arayarak hem başsağlığı dileklerimizi ilettim hem de yardıma hazır olduğumuzu bildirdik. Şu anda öyle bir yardıma ihtiyaç olmadığını söylediler. Yardıma hazırız.

KKTC’de Sayın Cumhurbaşkanı ve parti başkanları ile yardım ve işbirliği bağlarını güçlendirmeyi konuştuk.

Sayın Lute ile görüşmeyi de değerlendirme imkanı bulduk. 11 Nisan 2014 çerçevesi, Sayın Gutteres’in önerilerini kabul ederek müzakereleri sürdürdük ama yarım kaldı. Kıbrıs Rum Tarafı, Kıbrıs Türk tarafını azınlık görmeye devam ediyor, hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor. Çözümsüzlüğün nedeni bu.

Kıbrıs Türk Halkı’na adil davranılmadı. Bugün ambargolar, izolasyonlar devam ediyor. Kıbrıs Rum tarafının adanın tek sahibi olarak davranmaktan vazgeçmesi lazım. Hidrokarbonda bundan sonra tavrımızın farklı olacağını da söyledik. Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkını yedirtmeyiz.

Adaya barışın, huzurun gelmesi için her zaman yapıcı tutumuzu da sürdürdük. Adada her iki tarafın da siyasi olarak eşit olduğu gerçeği değişmez, değişmeyecektir. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışı sürdüreceğiz.”