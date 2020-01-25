ACININ MİLLETİ YOK

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Elazığ’daki depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği Türkçe mesaj yayımladı.

Nikos Hristodulidis, kişisel twitter hesabından yayımladığı mesajında, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, etkilenenlere ve yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hristodulidis, enkaz altında kalanları kurtarma çalışması yapan ekiplerine de iyi çalışmalar diledi.