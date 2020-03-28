“Acil ihtiyaçlarınız için arayın getirelim”

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından canlı yayına geçerek bölge halkına çağrıda bulundu, sadece acil ihtiyaçlar için belediyenin aranmasını, panik yapılmamasını istedi. Yeşilırmak aynı zamanda kendisinin de Covid-19 testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını açıkladı.

Yeşilırmak şöyle konuştu:

“Market, eczane gibi sorunlarımızı çözdük, su ile ilgili sorunlarımız var. Tüm hizmetleri sağlamak gerçekten kolay değil. Sağlıklı bir yapıya oturtmadan bir şey paylaşmak istemiyoruz. Su ekibi oluşturduk, ilk etapta ücretsiz yapmak istiyoruz ama nasıl çözeceğiz hala düşünüyoruz. Akıllı kartlarla evlere teslimat yapılacak. Bana ve meclis üyelerime, muhtarlarıma güvenin. Eğer taleplerimiz yerine getirilmezse bu sistem çöker. Bizden habersiz bir karar alındığı için bir karmaşa ortaya çıktı, keşke bize de bir söylenseydi. Elzem ihtiyaçlar için birkaç yer ilaçlanacak. Gıda ve suyu çözüyoruz, birçok yerden yardım paketi geliyor. İşsiz olanı, dar gelirli olanı var, gıda paketini isteyen herkese dağıtacağız. Güçlü ve birlik olmak zorundayız. Panik yapmayın, acil ihtiyacınız dışında aramayınız. Suyunuz yoksa arayın getirelim. Arayıp alkol istemek, on damacana su istemek olmaz. Sadece acil ihtiyaçlarınız olduğunda arayın. İnanın uyumadım ve çok kötü durumdayım. Fırın da açık olacak ekmek üretebilmemiz için. Hayvan yemlerini de belediyemiz sağlayacak. Daha bunun arıcısı var, üreticisi var, her kesimi düşünmeye çalışıyoruz.”