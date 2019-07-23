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ABUZIYADA ÖLÜ BULUNDU

ABUZIYADA ÖLÜ BULUNDU

22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I. ABUZIYADA bu sabah 03.30 sıralarında Girne’de bir daire içerisinde ölü olarak bulundu.

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15 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I. ABUZIYADA bu sabah 03.30 sıralarında Girne’de bir daire içerisinde ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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