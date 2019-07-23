ABUZIYADA ÖLÜ BULUNDU

15 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I. ABUZIYADA bu sabah 03.30 sıralarında Girne’de bir daire içerisinde ölü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir